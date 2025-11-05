Жительница Ессентуков потеряла 2,8 млн рублей из-за доставки букета

Под предлогом доставки букета мошенники выманили у 41-летней жительницы Ессентуков более 2,8 млн руб. Потерпевшая предоставила злоумышленникам доступ к «Госуслугам». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сотрудникам полиции потерпевшая рассказала, что в мессенджере ей позвонил неизвестный и сообщил о доставке букета. Чтобы его получить, он попросил жертву продиктовать код из СМС. После этого на телефон потерпевшей пришло уведомление о входе в ее личный кабинет на «Госуслугах».

Пострадавшая позвонили по номеру из сообщения, ей отвалил якобы сотрудники портала. Он сообщил, от ее имени оформлена доверенность на управление всеми счетами и якобы возбуждено уголовное дело за финансирование терроризма.

«Затем ей позвонили другие злоумышленники, которые представились сотрудниками мониторинговой организации и правоохранительных органов. Они сказали, что во избежание неприятностей, нужно задекларировать сбережения и перевести их на "безопасный счет"»,— отметили в полиции.

В итоге пострадавшая перевела мошенникам более 2,8 млн руб.

Наталья Белоштейн