На Ставрополье пройдет прощание с погибшим на мотокроссе гонщиком

Прощание с погибшим во время соревнований по мотокроссу 16-летним Данилом Щербаковым состоится 5 ноября в селе Калиновском. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Александровского муниципального округа Александр Щекин.

Как сообщал «Ъ-Кавказ», 16-летний спортсмен погиб во время проведения соревнований по мотокроссу в селе Красногвардейском при столкновении трех мотоциклов. Еще двум пострадавшим несовершеннолетним потребовалась госпитализация.

Глава округа выразил соболезнования семье, родным и близким погибшего.

Наталья Белоштейн