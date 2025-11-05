Волгоградка получила 3,5 года колонии за мошенничество с маткапиталом на 1,9 млн

Ворошиловский районный суд Волгограда вынес приговор 63-летней риелтору по уголовному делу о мошенничестве со средствами материнского капитала (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Как выяснилось в суде, фигурантка проинформировала трех найденных клиентов о возможности обналичивания средств маткапитала посредством заключения фиктивных договоров займа на покупку жилья с КПК «Финансовый гарант». Роль сообщников выполняли руководитель и сотрудница офиса этого кооператива.

Жилищные условия улучшены не были. В общей сложности сообщники похитили из бюджета около 1,9 млн руб. путем обналичивания маткапитала после фиктивного заключения договоров на покупку земельных участков якобы для строительства жилья.

Суд признал фигурантку виновной в совершении трех преступлений и постановил отправить ее в колонию общего режима на 3,5 года. Свою вину она не признала, ее взяли под стражу в зале суда.

Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в пользу государства причиненного ущерба. В законную силу приговор не вступил. Уголовное дело в отношении сообщниц выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

Павел Фролов