Власти Ставрополя объявили тендер на ремонт кровли мэрии за 1,56 млн рублей

Объявлен тендер на ремонт кровли ставропольской мэрии по адресу проспект Карла Маркса, 96, где находятся мэрия и дума города. Начальная цена контракта составляет 1 559 556 руб., следует из данных Портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администации Ставрополя Фото: Пресс-служба администации Ставрополя

Конкурс завершится 12 ноября, а работы должны быть выполнены до 31 декабря 2025 года с гарантийным сроком на три года. Финансирование ремонта осуществляется из городского бюджета.

Здание мэрии, построенное в 1902 году с участием известного архитектора Григория Кускова, является историческим объектом. Изначально здесь проживал губернатор, а в советское время размещались партийные органы. В настоящее время здание требует капитального ремонта кровли из-за износа и возрастных повреждений.

Станислав Маслаков