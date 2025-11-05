Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Ставрополя объявили тендер на ремонт кровли мэрии за 1,56 млн рублей

Объявлен тендер на ремонт кровли ставропольской мэрии по адресу проспект Карла Маркса, 96, где находятся мэрия и дума города. Начальная цена контракта составляет 1 559 556 руб., следует из данных Портала госзакупок.

Фото: Пресс-служба администации Ставрополя

Фото: Пресс-служба администации Ставрополя

Конкурс завершится 12 ноября, а работы должны быть выполнены до 31 декабря 2025 года с гарантийным сроком на три года. Финансирование ремонта осуществляется из городского бюджета.

Здание мэрии, построенное в 1902 году с участием известного архитектора Григория Кускова, является историческим объектом. Изначально здесь проживал губернатор, а в советское время размещались партийные органы. В настоящее время здание требует капитального ремонта кровли из-за износа и возрастных повреждений.

Станислав Маслаков

Новости компаний Все