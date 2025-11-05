Районы Саратовской области получат допподдержку на сбалансированность бюджетов

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин перечислил районы, которые получат дополнительную поддержку на сбалансированность бюджетов. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Глава региона отметил, что таких районов 14. Это Александрово-Гайский, Балтайский, Воскресенский, Духовницкий, Екатериновский, Калининский, Красноармейский, Краснопартизанский, Новобурасский, Новоузенский, Питерский, Романовский, Турковский и Хвалынский районы.

По словам господина Бусаргина, участники ближайшего заседания облдумы изучат поправки в бюджет, предусматривающие на указанные цели примерно 320 млн руб. Губернатор потребовал обеспечить максимальную эффективность расходования средств.

Павел Фролов