В Саратовской области на месте дорожной аварии нашли мертвого водителя

В Ивантеевском районе Саратовской области на месте дорожной аварии обнаружили мертвого водителя. Об этом сообщает отдел пропаганды региональной ГИБДД.

ДТП произошло примерно в 08:00 сегодня, 5 ноября, близ железнодорожной станции «Тополек». Там отечественный легковой автомобиль съехал с дороги. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что водитель мертв.

Согласно предварительным сведениям, водителю стало плохо за рулем. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов