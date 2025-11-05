В Ставропольском крае объявили торги на вывоз мусора на 2,3 млрд рублей

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Ставропольском крае разместил на портале госзакупок семь лотов общей стоимостью около 2,3 млрд руб. на транспортировку мусора. Сведения об этом опубликованы на портале «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Самый крупный контракт оценён в 451 млн руб. и касается вывоза отходов из Минеральных Вод. Компания ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» выступает организатором размещения большинства лотов по перевозке мусора.

Также объявлены аукционы на транспортировку ТКО с территории нескольких участков Пятигорска. Один из них охватывает восточную, южную и юго-западную части города, ограниченные железной дорогой, стоимостью 312 млн руб. Второй лот включает северную и западную области Пятигорска с начальной ценой 360 млн руб.

Отдельный тендер касается перевозки отходов из поселков Горячеводский, Свободы, Нижнеподкумский, Средний Подкумок и станицы Константиновская Пятигорского округа за 302 миллиона рублей.

Среди других лотов — транспортировка мусора из Минераловодского муниципального округа, исключая сам город, за 351 млн руб., и вывоз отходов из Георгиевского округа без города Георгиевск стоимостью 430 млн руб.

К участникам предъявляются требования об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков и наличии опыта исполнения аналогичных контрактов в течение трех лет. Стоимость ранее выполненных обязательств должна составлять не менее 20% от начальной цены контракта.

Тат Гаспарян