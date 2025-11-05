В Ставропольском крае объявили торги на вывоз мусора на 2,3 млрд рублей
Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Ставропольском крае разместил на портале госзакупок семь лотов общей стоимостью около 2,3 млрд руб. на транспортировку мусора. Сведения об этом опубликованы на портале «ЕИС. Закупки».
Фото: Елена Вах, Коммерсантъ
Самый крупный контракт оценён в 451 млн руб. и касается вывоза отходов из Минеральных Вод. Компания ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» выступает организатором размещения большинства лотов по перевозке мусора.
Также объявлены аукционы на транспортировку ТКО с территории нескольких участков Пятигорска. Один из них охватывает восточную, южную и юго-западную части города, ограниченные железной дорогой, стоимостью 312 млн руб. Второй лот включает северную и западную области Пятигорска с начальной ценой 360 млн руб.
Отдельный тендер касается перевозки отходов из поселков Горячеводский, Свободы, Нижнеподкумский, Средний Подкумок и станицы Константиновская Пятигорского округа за 302 миллиона рублей.
Среди других лотов — транспортировка мусора из Минераловодского муниципального округа, исключая сам город, за 351 млн руб., и вывоз отходов из Георгиевского округа без города Георгиевск стоимостью 430 млн руб.
К участникам предъявляются требования об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков и наличии опыта исполнения аналогичных контрактов в течение трех лет. Стоимость ранее выполненных обязательств должна составлять не менее 20% от начальной цены контракта.