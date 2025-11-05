В Новороссийске выросла средняя стоимость квадратного метра жилья для детей-сирот

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилой недвижимости для детей-сирот в Новороссийске увеличилась до 246,5 тыс. руб. Размер на четвертый квартал 2025 года утвердили постановлением №5222, документ с подписью замглавы города Эльвиры Кальченко опубликован на сайте администрации.

Показатель утвержден для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как указывается в постановлении.

По сравнению с третьим кварталом текущего года средняя рыночная стоимость кв. м в Новороссийске, утвержденная для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличилась на 13 тыс. руб. В прошлом отчетном периоде она составляла 233,6 тыс. руб. В четвертом квартале 2024 года данный показатель составлял 221,6 тыс. руб.

Средняя рыночная стоимость в недвижимости представляет собой реальную цену на продажу и покупку жилья. При утверждении усредненной стоимости жилой недвижимости учитываются планировки, уровень развития инфраструктуры и транспортная доступность. Показатель используется при расчете объема денежных средств, необходимых для приобретения жилья детям-сиротам.

София Моисеенко