Накопления жителей Ставрополья выросли до 560 млрд рублей, кредиты сокращаются

Накопления жителей Ставрополья в банковской сфере достигли более 560 млрд руб. на начало октября 2025 года, увеличившись за год на 82,7 млрд руб. или на 17,6%, сообщили в пресс-службе отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Банка России.

Этот показатель в регионе слегка отстает от среднего по России, где сбережения выросли на 18,5%. По сравнению с прошлым годом рост накоплений отражает устойчивый интерес к сберегательной модели поведения населения, обусловленный высокими ставками по депозитам. Ставропольский край лидирует на Северном Кавказе по объему привлеченных сбережений, на его долю приходится около 60% депозитов округа.

При этом кредитная активность жителей снизилась: портфель розничных кредитов уменьшился на 3,8%, что также подтверждается общероссийской тенденцией снижения долговой нагрузки граждан по займовым обязательствам — на 3,2%. Эксперты связывают такую динамику с поддержанием Банком России повышенных процентных ставок, что делает кредиты менее доступными и одновременно увеличивает привлекательность сбережений.

Управляющий отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Банка России Георгий Тикунов отметил, что переход населения к сберегательной модели помогает снизить потребительский спрос и тем самым сдерживать инфляцию.

Станислав Маслаков