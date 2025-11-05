В Астрахани экс-сотрудник правоохранительных органов пойдет под суд за взятку

Ленинский районный суд Астрахани рассмотрит в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов уголовное дело о получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Следствие утверждает, что фигурант получил свыше 50 тыс. руб. взятки от гражданина, в отношении которого расследовалось уголовное дело, в период с июля по октябрь этого года. Взамен ему предстояло добиться избрания тому меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов