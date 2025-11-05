В Дагестане после вспышки кишечной инфекции в больнице остаются трое детей
После вспышки острой кишечной инфекции в Казбековском районе Дагестана из больницы выписаны трое детей, остальные трое продолжают лечение в стационаре. Их состояние оценивается, как удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.
Медработники проводят все необходимые процедуры для лечения пациентов и профилактики распространения инфекции, добавили в ведомстве.
Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» с 30 октября по 1 ноября с признаками острой кишечной инфекции в местные медучреждения обратились жители нескольких населенных пунктов. Шестеро детей были госпитализированы, взрослые пациенты отправлены на амбулаторное лечение.
Тяжелых случаев болезни зафиксировано не было. По данным Роспотребнадзора, причина вспышки — загрязненная питьевая вода.
По факту отравления водой СУ СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности».