В Дагестане после вспышки кишечной инфекции в больнице остаются трое детей

После вспышки острой кишечной инфекции в Казбековском районе Дагестана из больницы выписаны трое детей, остальные трое продолжают лечение в стационаре. Их состояние оценивается, как удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: Telegram-канал министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: Telegram-канал министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной

Медработники проводят все необходимые процедуры для лечения пациентов и профилактики распространения инфекции, добавили в ведомстве.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» с 30 октября по 1 ноября с признаками острой кишечной инфекции в местные медучреждения обратились жители нескольких населенных пунктов. Шестеро детей были госпитализированы, взрослые пациенты отправлены на амбулаторное лечение.

Тяжелых случаев болезни зафиксировано не было. По данным Роспотребнадзора, причина вспышки — загрязненная питьевая вода.

По факту отравления водой СУ СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Наталья Белоштейн

