В Ставрополе мошенники выманили у граждан 28 млн рублей за помощь в тюрьме

Ленинский районный суд Ставрополя приговорил 42-летнего участника преступного сообщества к 7 годам и 6 месяцам в исправительной колонии особого режима за мошенничество, подделку удостоверения и участие в преступном сообществе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Суд установил, что с января 2018 по октябрь 2021 года группа мошенников, действовавшая в регионе, обманывала граждан, обещая помочь освободить их родственников из тюрьмы или смягчить наказание. Для убедительности они показывали поддельное служебное удостоверение сотрудника силовых структур и смонтированные фотографии, подтверждающие фиктивные связи в правоохранительных органах.

Потерпевшие перевели участникам сообщества свыше 28,5 млн руб., якобы чтобы те передали деньги силовикам за содействие. Подсудимый скрывался в федеральном розыске почти два года до задержания в другом регионе России. Приговор был вынесен с учетом позиции государственного обвинителя. Ранее организатор этой преступной группы получил 14 лет колонии строгого режима, а еще семь участников — сроки от 7,5 до 11 лет с отбыванием в исправительных колониях разного режима.

Станислав Маслаков