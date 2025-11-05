Администрация Серафимовичского района возместила вред почвам в натуральном виде

В Волгоградской области суд удовлетворил требование Нижне-Волжского управления Росприроднадзора о взыскании с администрации Серафимовичского района причиненного почвам ущерба. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники Росприроднадзора провели проверку по сведениям о загрязнении почвы в границах станицы Усть-Хоперская Серафимовичского района и подтвердили факт. Выяснилось, что территория загрязнена аммиачной селитрой в результате дорожной аварии, участок относится к неразграниченным землям, категория которых не установлена.

Специалисты оценили причиненный почвам вред на сумму свыше 540 тыс. руб. Поскольку администрация Серафимовичского района проигнорировала требование Росприроднадзора о добровольном возмещении вреда, ведомство обратилось в суд.

Местные власти представили проект рекультивации земель и подтверждающие ее проведение материалы. Суд принял это в качестве исполнения требований Росприроднадзора.

Павел Фролов