Сель в КЧР отрезал 21 туриста у пещеры Южная, их эвакуировали в Черкесск

Спасатели Карачаево-Черкесии эвакуировали 21 человека, включая шестерых детей, из-за схода селя у пещеры Южная в Урупском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Фото: ГУ МЧС по КЧР

Инцидент произошел 4 ноября на грунтовой дороге в районе поселка Рожкао. Сель перекрыл дорогу, отрезав группу туристов от проезда. Все эвакуированные — жители Черкесска, которые отдыхали на семи автомобилях. К месту выехали шесть спасателей на двух единицах техники, они успешно вывезли людей в Черкесск без пострадавших. Для очистки дороги от селя привлекут технику и работников дорожно-ремонтного участка Урупа.

Транспортное сообщение между населенными пунктами остается открытым. Объем сошедшей массы уточняется, работы по расчистке дороги запланированы на светлое время суток. Ситуация находится под контролем МЧС.

Станислав Маслаков

