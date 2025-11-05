На Ставрополье суд взыскал с кооператива 35 млн рублей гранта

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск Минсельхоза региона к СППК «Восток М» о взыскании части выплаченного гранта в размере 35,3 млн руб. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе это решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кооператив получил грант на развитие материально-технической базы в рамках соглашения от 28 октября 2019 года. Общая сумма господдержки составила 69,6 млн руб. при общем объеме инвестиций в проект 116 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», СППК «Восток М» зарегистрировано в 2018 году в ауле Махмуд-Мектеб Ставропольского края. Основной вид деятельности — разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков. Руководитель — Галина Сазонова. Убыток предприятия за 2022 год составляет 2,2 млн руб.

«Восток М» специализируется на переработке мяса животных — баранины, говядины, индейки. В рамках проекта планировалось производство охлаждённого мяса и увеличение объёмов продукции. Срок реализации проекта составлял 60 месяцев, запуск производства — в течение 24 месяцев с начала финансирования.

Суд установил, что кооператив представил недостоверную информацию. В частности, в справке от 23 октября 2019 года указывались неточные данные о себестоимости продаж за 2018 год.

По состоянию на 30 апреля 2022 года «Восток М» израсходовал только 35,3 млн руб. из полученного гранта вместо запланированных 69,6 млн. Оставшиеся 34,3 млн руб. кооператив вернул в краевой бюджет 8 июня 2022 года.

Контрольные мероприятия выявили серьезные нарушения. Приобретённое за счет гранта оборудование не обнаружено по заявленному адресу в селе Донское Труновского района. Кооператив пояснил, что имущество находится на хранении в Новоалександровске, а часть оборудования недоступна из-за опечатанных помещений и отключённого электричества.

Шесть специализированных автомобилей, купленных на средства гранта, находятся в Ростове-на-Дону для технического обслуживания, однако соответствующий договор суду не представлен.

В ходе реализации проекта кооператив дважды вносил изменения в бизнес-план: в сентябре 2020 года изменил место реализации с аула Махмуд-Мектеб на село Донское, а в сентябре 2021 года продлил срок использования гранта до 30 апреля 2022 года.

Тат Гаспарян