В Карачаево-Черкесии эвакуировали заблокированных селем 21 туриста

Спасатели Карачаево-Черкесского ПСО МЧС России имени В.М. Дзераева эвакуировали заблокированных из-за схода селевого потока туристов в Черкесск. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии

4 ноября в пос. Рожкао Урупского района произошел сход селя, который заблокировал 21 человека, включая шестерых детей, в районе туристической пещеры Южная.

Отдыхающие, все — жители Черкесска. Пострадавших и погибших нет.

Наталья Белоштейн