Суд обязал учреждение в Петровске обеспечить работников спецодеждой

Суд по иску прокуратуры обязал муниципальное учреждение Петровска Саратовской области выдать работникам спецодежду. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Петровская межрайонная прокуратура выяснила, что работники муниципального учреждения Петровска не обеспечены необходимой спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Они занимают должность уборщиков территорий.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд обязать учреждение выдать работникам спецодежду. Требования удовлетворены, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов