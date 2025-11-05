В Кисловодске несовершеннолетний разбился на арендованном электросамокате
На проспекте Победы в Кисловодске 13-летний местный житель не справился с управлением арендованным электросамокатом и перевернулся на дороге. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края
После аварии подросток самостоятельно обратился в больницу и был госпитализирован.
Установлено, что несовершеннолетний управлял электросамокатом без защитной экипировки и шлема.