В Кисловодске несовершеннолетний разбился на арендованном электросамокате

На проспекте Победы в Кисловодске 13-летний местный житель не справился с управлением арендованным электросамокатом и перевернулся на дороге. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

После аварии подросток самостоятельно обратился в больницу и был госпитализирован.

Установлено, что несовершеннолетний управлял электросамокатом без защитной экипировки и шлема.

Наталья Белоштейн