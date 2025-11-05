Анапа и Геленджик вошли в топ-10 популярных направлений в ноябре

Черноморские курорты Анапа и Геленджик оказались в топ-10 наиболее востребованных направлений для отдыха в ноябре. Об этом сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно данным сервиса бронирования, три ночи в Анапе и Геленджике обойдутся туристам дороже, чем в Санкт-Петербурге, Ленобласти, Москве и Московской области. За трехдневное размещение в гостинице Анапы отдыхающие заплатят в среднем 4,9 тыс. руб., в Геленджике усредненная стоимость размещения за указанный период не превышает 4 тыс. руб. Четыре ночи в Петербурге и Ленинградской области стоят примерно 3,3 тыс. руб., а три ночи в Москве и МО — 3,6 тыс. руб.

Дороже Геленджика и Анапы оказался отдых в сочинской Красной Поляне, где за четыре ночи туристам придется заплатить около 6,1 тыс. руб. Примерно столько же будут стоить три ночи в Ялте.

В Краснодаре двухдневное размещение обойдется в 3,4 тыс. руб., а в крымской Алуште примерно 3,8 тыс. руб.

София Моисеенко