Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новороссийск посетили более 300 тысяч туристов в сентябре и октябре

За два месяца в Новороссийске отдохнули около 325 тыс. человек. В ноябре к приезду гостей подготовлены 108 объектов размещения с общим номерным фондом 2971, о чем сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По словам мэра Новороссийска, популярность города-героя для отдыха в межсезонье продолжает расти. В осенний и зимний период туристы могут посещать винодельни и пляжи, исторические экскурсии, участвовать в горных и лесных походах.

«Высокой популярностью пользуются объекты, расположенные в сельских округах, где в полной мере можно ощутить очарование межсезонья. Туристы активно бронируют маршруты на местные винодельни и виноградники, но особый интерес вызывают исторические и патриотические экскурсии к мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне»,— заявил Андрей Кравченко.

В Новороссийске уже заработали четыре зимних пляжа: «Центральный», «Матрос», «Нептун» и «Дельфин».

София Моисеенко

Новости компаний Все