Фермер из Дагестана возродил мельницу XVIII века для производства урбеча

Исрапил Исрапилов из с. Чалда Гергебильского района республики Дагестан восстановил водяную мельницу XVIII века и производит на ней урбеч для военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

По информации ведомства, для изготовления пасты фермер перемалывает миндаль, кешью и черный лен. По его убеждению, на старинной мельнице урбеч получается более полезным.

«На современных мельницах камни греются и урбеч теряет полезные свойства. В горных реках вода остается ледяной даже летом, поэтому хорошо охлаждает камни и витамины сохраняются», — объясняет Исрапилов.

Двое сыновей фермера сейчас находятся в зоне СВО. Им и их сослуживцам он регулярно отправляет банки с полезным продуктом.

Валентина Любашенко