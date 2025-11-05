Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фермер из Дагестана возродил мельницу XVIII века для производства урбеча

Исрапил Исрапилов из с. Чалда Гергебильского района республики Дагестан восстановил водяную мельницу XVIII века и производит на ней урбеч для военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

По информации ведомства, для изготовления пасты фермер перемалывает миндаль, кешью и черный лен. По его убеждению, на старинной мельнице урбеч получается более полезным.

«На современных мельницах камни греются и урбеч теряет полезные свойства. В горных реках вода остается ледяной даже летом, поэтому хорошо охлаждает камни и витамины сохраняются», — объясняет Исрапилов.

Двое сыновей фермера сейчас находятся в зоне СВО. Им и их сослуживцам он регулярно отправляет банки с полезным продуктом.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все