Ставрополье увеличило тепличное производство овощей на 13% в 2025 году

Тепличные хозяйства Ставропольского края за девять месяцев 2025 года вырастили 96 тыс. тонн томатов, огурцов и зелени, что на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным главы региона, в крае одновременно реализуется несколько масштабных инвестиционных проектов в данной сфере. Завершается возведение агрокомплекса «Восточный» площадью почти 23 га. После достижения полной производительности в 2026 году предприятие сможет выпускать до 12 тыс. тонн овощей ежегодно — преимущественно томаты и огурцы.

В Советском округе полностью реализован проект тепличного хозяйства площадью 69 га. Его возможности позволяют выпускать до 27 тыс. тонн овощной продукции в год. Первый этап запустили в эксплуатацию в 2023 году, второй — летом 2025-го.

«Такие проекты способствуют укреплению продовольственной безопасности Ставрополья и всей страны. Регион продолжает движение к стратегической цели самодостаточности и технологическому суверенитету отечественного агропромышленного комплекса»,— заключил губернатор.

Валентина Любашенко