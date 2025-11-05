Самый Невский мост

Почти сто лет назад возникла мысль о том, что необходимо продолжить Невский проспект на правый берег Невы. Этого требовали темпы развития правобережной Малой Охты. Однако проложить путь от правого берега Невы до Васильевского острова удалось лишь во второй половине XX века. Новый мост — Александра Невского — долгое время оставался самым длинным в городе на Неве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мост Александра Невского

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Мост Александра Невского

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Задача особой важности

На Генеральном плане Ленинграда будущий мост под рабочим названием «Старо-Невский» появился еще в 1939 году. Место для моста было обозначено между Невским и Заневским проспектами. Если точнее — от Красной площади (ныне площадь Александра Невского) на левом берегу реки и площадью Челюскинцев и 1-й Охтинской прорезкой (ныне Заневский проспект) — на правом. Однако война отложила все планы на несколько десятилетий. Только в конце 1950-х годов группа архитекторов и инженеров во главе с Александром Евдониным вернула к жизни идею строительства моста Александра Невского в Санкт-Петербурге. Проект с рабочим названием «Старо-Невский мост» команда Евдонина получила после окончания Великой Отечественной войны. Будущий мост между правым и левым берегом был признан «градостроительной задачей особой важности». Район Малой Охты в те годы активно застраивался. В стремительно растущем Ленинграде новый мост был необходим для связи правобережных районов с центром города. В 1960-е годы, когда строительство этого грандиозного сооружения только начиналось, быстро доехать до Невского из окраинного района было лишь мечтой, что отражено в строках репортажа А. Володина «Над невской волной» («Вечерний Ленинград», 2 декабря 1961 г.): «Как много времени нужно сейчас, чтобы добраться с Малой Охты до Невского проспекта! А года через два автобус с Невского повернет налево, к Неве, промчится над ней по новому мосту — и вот он, Заневский проспект, Малая Охта!»

Под знаком Жука и Синицы

Мечта о новой переправе через Неву начала обретать зримые формы в 1959 году. По результатам закрытого конкурса был выбран проект ленинградского института «Ленгипротрансмост» (в 1950-е годы назывался «Лентрансмостпроект»).

Авторы проекта — группа инженеров под руководством А. С. Евдонина, архитекторы А. В. Жук, С. Г. Майофис, Ю. И. Синица. Процесс создания моста, в те годы самого большого в Ленинграде, привлек внимание центральной и местной прессы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство моста Александра Невского

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест» Строительство моста Александра Невского

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

21 сентября 1960 года в газете «Советская Россия» появилась заметка инженера А. Афанасьева «Над Невой» о начале строительства моста. В ней рассказывалось о возведении свайных оснований для будущих опор в районе Заневского проспекта. Интерес вызывали новаторские инженерные решения, которые стали основой проекта. Мост Александра Невского в Ленинграде стал прорывом в советском мостостроении. Новаторство было во всем: от проектирования до эксплуатации. Опоры моста впервые сооружались на фундаментах глубокого заложения, на железобетонных цилиндрических сваях, каждая диаметром 2 м и весом более 10 т.

Впервые в СССР при строительстве постоянного моста применили вантовую систему. Стальные тросы диаметром 70 мм из легированной стали разместили внутри железобетонных конструкций. Их натяжение могли регулировать в зависимости от температуры воздуха. В холодную погоду натяжение ослаблялось, а в жару усиливалось с помощью специальных лебедок. Это решение существенно повысило надежность всей конструкции.

Еще одно принципиально новое решение — отливка на берегу гигантских пролетов, каждый весом более 5 тыс. т. Отлитые готовые блоки устанавливали в пролеты. Для опор на 35-метровой глубине применили железобетонные сваи-оболочки диаметром 2–3 м — такого в городском строительстве еще не делали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство моста Александра Невского

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест» Строительство моста Александра Невского

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Особого внимания заслуживает разводной пролет. Инженеры разработали уникальную гидравлическую систему привода, заменившую устаревшие механические решения. Благодаря размещению противовесов между полуопорами и главными балками удалось сделать опоры более узкими. Их ширина — всего 7 м вместо обычных 11–12. Это сохранило судоходный габарит реки. При этом мост гармонично вписался в панораму Невы своими пологими пандусами и гранитными спусками к воде. Нерабочее пространство внутри пандусов моста впервые в СССР использовано для размещения парковки на 230 автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мост Александра Невского

Фото: Alexander Patrikeev / wikipedia.org Мост Александра Невского

Фото: Alexander Patrikeev / wikipedia.org

Внешний облик моста решен в строгом, лаконичном стиле, характерном для советского модернизма. Фонарные столбы, которые одновременно служат опорами для трамвайных и троллейбусных контактных сетей, выполнены из трубчатых элементов. Завершает целостный образ металлическое сварное ограждение — его рисунок представляет собой бесконечный ряд раздвоенных под углом металлических стержней, увенчанных массивными и утяжеленными поручнями, что подчеркивает мощь и масштаб сооружения. Протяженность моста вместе с пандусами превышала 905 м при ширине 35 м. Он оставался самым длинным в городе вплоть до 2004 года, когда был построен Большой Обуховский мост.

Танки идут по мосту

Осенью 1965 года сразу два моста в Ленинграде выдержали не совсем обычные испытания, применявшиеся в истории города всего к трем мостам. Испытания проводились с помощью танков, которые шли по мосту колонной, проверяя его на запредельную (и необходимую) прочность. 1 ноября 1965 года танковая колонна прошла по мосту Александра Невского. За две недели до этого танки проверили конструкции Тучкова моста. В ноябре 1967 года таким же образом проверили Литейный мост после реконструкции. По мосту Александра Невского прошли модели ИС-3, Т-54, Т-55, а также САУ ИСУ-152 — всего 18 тяжелых боевых машин. К тяжелой технике подходили удивленные прохожие. Под гусеницы аккуратно подкладывали сосновые доски, чтобы защитить свежеуложенный асфальт. Испытание прошло успешно. Впрочем, объект, названный (официально 15 мая 1965 года) в честь победоносного князя и покровителя города на Неве Александра Невского, и не мог подвести. Название было дано из-за близости моста к площади Александра Невского (некогда Красной) и Александро-Невской лавре, в Троицком соборе которой находятся мощи Александра Невского.

5 ноября 1965 года мост Александра Невского торжественно сдали в постоянную эксплуатацию, приурочив открытие к 48-й годовщине Октябрьской революции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на Неву и мост Александра Невского

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Вид на Неву и мост Александра Невского

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За годы своей службы мост пережил немало знаковых событий, которые стали частью его истории. Еще до официального открытия, зимой 1962–1963 годов, во время строительства из-за мощной ледоходной ситуации сорвало плавучую систему из 20 понтонов вместе с краном и людьми на борту. Течение понесло конструкцию вниз по Неве, верхняя часть крана врезалась в Большеохтинский мост, повредив перила. К счастью, всех рабочих удалось спасти подоспевшей пожарной командой.

Однако не все страницы истории моста были триумфальными. В 1982 году произошла серьезная авария: во время разводки оторвалась коробка противовеса левого крыла весом 700 тонн. Массивная конструкция рухнула на дно Невы, где остается и сегодня. Этот инцидент потребовал масштабных восстановительных работ.

Новый век для моста начался с капитальной реконструкции. С 10 декабря 2000 года по апрель 2001 года проводились беспрецедентные по сложности работы: были полностью заменены 12 км вантов и вся гидроизоляция. Так удалось сохранить мост, который долгое время оставался самым длинным из мостов через Неву, а еще, пожалуй, хотя бы по своему имени, самый Невский.

Анна Кашурина