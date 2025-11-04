На площади Героев в Новороссийске почтили память защитников города

В честь Дня народного единства на площади Героев в Новороссийске состоялся реквием, посвященный памяти защитников города. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«В знаковом для города месте совместно с епископом Новороссийским и Геленджикским владыкой Сергием, представителями правоохранительных органов, депутатским корпусом, юнармейцами, почетными гостями и новороссийцами возложили цветы к мемориальной стене «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска»,— написал в соцсетях господин Кравченко.

Ключевым моментом мероприятия стало награждение 76 новороссийским юнармейцев памятными медалями «За участие в военном Параде Победы».

Как отметил глава города-героя, в День народного единства особенно важно помнить, что связь времен и поколений и есть тот фундамент, на котором строится будущее страны.

Андрей Николаев