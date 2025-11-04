Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Памятник Ивану Грозному открыли на Кремлевской площади в Вологде

Бронзовый памятник царю Ивану IV Грозному открыли в День народного единства на Кремлевской площади в Вологде. Девятиметровый монумент установили у южной стены Вологодского кремля, сообщает ТАСС.

Фото: Telegram-канал Георгия Филимонова

На церемонии открытия губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что город неразрывно связан с именем царя. «Я рад, что справедливость торжествует, что история расставляет все на свои места», — цитирует агентство господина Филимонова.

Ранее глава региона, выступавший инициатором установки памятника, отмечал, что Иван Грозный рассматривал Вологду как столицу Русского государства. При нем здесь началось масштабное строительство каменной крепости и был возведен Софийский собор — первое каменное здание города.

Автором бронзовой шестиметровой скульптуры, установленной на трехметровом постаменте, стал московский скульптор Михаил Красильников.

Артемий Чулков

