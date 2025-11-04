В Новороссийске в День народного единства 4 ноября открылся «Дом дружбы». Новый центр станет площадкой для некоммерческих организаций и национально-культурных обществ города, пишет «Новороссийский рабочий».

В «Доме дружбы» разместится Центр национальных объединений, где будут работать 15 НКО. Многие из них давно нуждались в собственном помещении, особенно те, у кого небольшой состав. Новый центр предоставит им конференц-зал и два коворкинга для встреч, деловых игр и мастер-классов.

Одной из ключевых частей центра станет этнографический музей, где каждое из 15 обществ представит свои экспонаты: национальные костюмы, предметы быта, книги и макеты. Это позволит посетителям ознакомиться с жизнью и историей различных национальностей.

Директор Общественного центра Сергей Новиков отметил важность объединения людей из разных диаспор для сотрудничества. «Такая работа в Новороссийске ведется давно и успешно, она помогает поддерживать социальную стабильность»,— цитирует издание господина Новикова.

Андрей Николаев