ГК «Ростов-Дон» в гостях выиграл у новороссийской «Черноморочки»

В матче женской суперлиги гандболистки «Ростов-Дона» победили новороссийскую «Черноморочку» — 31:24 (20:10). Об этом сообщила пресс-служба федерации гандбола России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Черноморочка» Фото: пресс-служба ГК «Черноморочка»

За ростовчанок в этом матче дебютировала Марина Судакова. Олимпийская чемпионка отметилась одним точным броском.

После этой победы ГК «Ростов-Дон» лидирует в турнирной таблице с 18 очками после девяти матчей. Ближайшим преследователем ростовчанок является ЦСКА с 16 очками. Но московский клуб провел на одну игру меньше.

Наталья Белоштейн