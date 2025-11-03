Воронежский «Факел» впервые за 40 лет победил «Торпедо»

Воронежский «Факел» одержал победу над московским «Торпедо» в матче 17 тура Лиги PARI 2025/2026. Встреча на домашнем стадионе «огнеопасных» завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Результат можно назвать историческим: в прошлый воронежцы побеждали «Торпедо» в далеком 1985 году.

На 33 минуте счет открыл Николай Гиоргобиани, а за одну минуту до конца основного времени матча ворота соперника поразил Бутта Магомедов.

Следующий матч «Факела» в турнире состоится в понедельник, 10 ноября: «огнеопасные» сыграют дома со «Спартаком КС» из Костромы.

Юрий Голубь