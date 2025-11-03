Главные новости за 3 ноября. Ростов-на-Дону и область

Ростовская область в первом полугодии 2025 года вела торговые операции со 137 странами, из которых 102 стали экспортными партнерами региона. Об этом заявил министр экономического развития области Павел Павлов на заседании комитета по внешнеэкономической деятельности и электронной торговле.

Работы по монтажу понтонного причала «Дон-5» в ст. Старочеркасской завершены. 7 ноября теплоход «Валдай 45Р» начнет ежедневные рейсы по новому маршруту «Ростов — Старочеркасская». Об этом сообщила «СПК Дон» в своем Telegram-канале. До окончания навигации перевозки по данному направлению будут выполняться ежедневно.

В водоем-охладитель Ростовской АЭС выпустили восемь тонн рыб-биомелиораторов, включая карпа, белого амура, толстолобика и русского осетра, которые будут очищать водоем от водорослей и фитопланктона. Финальную партию мальков в этом сезоне доставили из ст. Богоявленской Константиновского района и с. Кагальник Азовского района.

В Ростове-на-Дону планируют запустить новый автобусный маршрут №180, который соединит Покровский храм с Ростовским кладбищем через пос.Темерницкий. Новое транспортное сообщение введут в эксплуатацию после завершения конкурсных процедур. Их планируют провести до конца 2025 года.

Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор бухгалтеру, обвиняемой в мошенничестве на сумму свыше 1,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК. Используя служебное положение, обвиняемая незаконно начисляла себе различные дополнительные выплаты: отпускные, командировочные, а также завышала размер собственной заработной платы.

Интернет-торговля в Ростовской области за январь-август 2025 года выросла на 12,7% и достигла 87 млрд руб. Об этом сообщила директор регионального департамента потребительского рынка Ирина Гелас. По ее словам, около 40% онлайн-продаж в донском регионе формируют компании «Вайлдберриз», «Озон», DNS и «Ситилинк».