На Дону СКЖД скорректирует график электричек до 19 декабря

С 5 ноября по 19 декабря в Ростовской области временно изменится график движения пригородных поездов из-за плановых ремонтных работ на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

По информации ведомства, корректировки коснутся двух составов. Поезд №7115 по маршруту «Ростов-Западный — Ростов» будет отправляться с начальной станции в 08:03. На станции «Темерник» состав сделает остановку с 08:12 до 08:13, а на конечную станцию «Ростов-Главный» прибудет в 08:25 с возможной трехминутной задержкой.

Поезд №6516 сообщением «Лихая — Ростов» со 2 ноября по 19 декабря (кроме 22 ноября) будет отправляться со станции «Лихая» в 06:11. Прибытие на станцию «Ростов-Главный» запланировано на 09:01, также с возможным опозданием на три минуты.

«Все пригородные составы продолжат следовать по установленным маршрутам со всеми предусмотренными остановками согласно действующему графику. Изменения затронут только время прибытия на конечные пункты»,— поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко