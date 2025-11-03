Дроны ВСУ атаковали автомобили и ранили двух белгородцев

Двое мирных жителей Белгородской области получили ранения из-за атак украинских беспилотников на их автомобили, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

На дороге Волоконовка — Шебекино БПЛА атаковал легковой автомобиль. Получившему баротравму, осколочные ранения туловища и руки водителю оказали помощь волоконовской центральной районной больнице — он продолжает лечиться амбулаторно.

В городе Шебекино дрон врезался в грузовик. Водитель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног — бойцы самообороны доставили его в местную ЦРБ. В дальнейшем раненого переведут в городскую больницу № 2 областного центра.

Дроны ВСУ атаковали еще четыре муниципалитета — Белгородский и Борисовский районы, Валуйский и Грайворонский округа. Повреждены здание сельхозпредприятия, социальный объект, частные дома и автомобили.

В предыдущие сутки ВСУ атаковали беспилотниками и боеприпасами семь муниципалитетов региона: есть погибший.

Юрий Голубь