Работодатели Дона выявляют недостоверные данные в резюме у 65% соискателей

65% компаний Ростовской области за минувший год обнаружили недостоверные сведения в резюме претендентов на вакансии. Чаще всего кандидаты завышают квалификацию, скрывают места трудоустройства или увеличивают опыт работы. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в большинстве случаев обман раскрывается во время собеседования — об этом заявили 71% работодателей. Реже ложь обнаруживается при сопоставлении с трудовой книжкой (27%) или при звонках на предыдущие места работы (22%). Каждая шестая компания (16%) узнавала правду после проверки службой безопасности, а 9% — изучая социальные сети претендента.

Регулярную сверку данных резюме с трудовой книжкой проводят 37% компаний региона и ЮФО, еще 44% делают это при возникновении сомнений. Обычно эту задачу выполняет кадровая служба (59%), реже руководитель (13%) или служба безопасности (12%).

По информации HR-специалистов, недостоверные данные чаще всего указывают претенденты 19-30 лет (40%), реже — 31-45 лет (27%). Молодые сотрудники объясняют это желанием повысить шансы на трудоустройство или ускорить карьерный рост. При этом 33% работодателей считают, что мужчины делают это чаще женщин, а 27% думают наоборот.

«Работодатели научились проверять информацию: делают сверку с трудовой книжкой, звонят в прошлые компании, анализируют публичные профили в соцсетях, а главное — все больше обращают внимание на подтвержденные релевантные навыки», — комментирует Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

Валентина Любашенко