Орловское мобилизационное управление включили в департамент регбезопасности
К департаменту региональной безопасности Орловской области присоединили мобилизационное управление. Это следует из указа губернатора Андрея Клычкова об оптимизации структуры органов исполнительной власти региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Также, согласно указу, до начала декабря предстоит подготовить штатное расписание департамента и проекты нормативных актов о его подразделениях.
Департамент был создан в начале сентября. Решение обусловлено «необходимостью усиления мер по обеспечению безопасности и стабильности в регионе», подчеркивали в облправительстве и добавляли, что ведомство будет включать действующие структуры, занимающиеся вопросами безопасности.
Ведомство возглавил бывший сотрудник УМВД по региону Трофим Шутько, а курирует работу департамента бывший начальник орловского УМВД Юрий Савенков,назначенный в начале сентября заместителем губернатора.