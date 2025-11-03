Орловское мобилизационное управление включили в департамент регбезопасности

К департаменту региональной безопасности Орловской области присоединили мобилизационное управление. Это следует из указа губернатора Андрея Клычкова об оптимизации структуры органов исполнительной власти региона.

Также, согласно указу, до начала декабря предстоит подготовить штатное расписание департамента и проекты нормативных актов о его подразделениях.

Департамент был создан в начале сентября. Решение обусловлено «необходимостью усиления мер по обеспечению безопасности и стабильности в регионе», подчеркивали в облправительстве и добавляли, что ведомство будет включать действующие структуры, занимающиеся вопросами безопасности.

Ведомство возглавил бывший сотрудник УМВД по региону Трофим Шутько, а курирует работу департамента бывший начальник орловского УМВД Юрий Савенков,назначенный в начале сентября заместителем губернатора.

