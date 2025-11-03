В Ростовской области женщина и девятилетний ребенок погибли в ДТП

Женщина-водитель и девятилетний ребенок погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе Шахты-Раздорская в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, авария произошла 2 ноября в 18:10 на 37-м км автодороги Шахты-Раздорская. По предварительным данным следствия, 58-летняя женщина, управлявшая автомобилем Chevrolet Cruze, не выбрала безопасную скорость движения и выехала на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с двигавшимся навстречу грузовиком «Ситрак».

«В результате столкновения погибли водитель легкового автомобиля 1967 г.р. и несовершеннолетний пассажир 2016 г.р.», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Валентина Любашенко