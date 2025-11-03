Следствие проводит проверку по факту гибели человека на пожаре под Пензой

В поселке Лунино Пензенской области на пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Пожар произошел в доме по улице Производственная. Во время тушения огнеборцы нашли в жилище мертвого 56-летнего мужчину. Специалисты не выявили на теле каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Как только проверка завершится, примут процессуальное решение. Назначены судебные экспертизы.

Павел Фролов