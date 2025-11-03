Полиция задержала жителя Волжского за ложное сообщение о взрыве в Волгограде

Волгоградские полицейские задержали подозреваемого в ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Со специалистами экстренных служб накануне, 2 ноября, по телефону связался некий человек, который проинформировал о готовящемся взрыве в одном из домов Волгограда. На место прибыли специалисты и не нашли там опасных предметов.

Сотрудники полиции установили личность звонившего и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний житель Волжского. С его слов, в доме, в котором якобы готовился взрыв, находится организация, где он ранее работал. Подозреваемый отметил, что позвонил в экстренные службы в нетрезвом состоянии для привлечения внимания. В отношении него возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ).

Павел Фролов