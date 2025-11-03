В курской Судже нашли более 200 тел военных ВСУ

В Курской области, в Судже, во время поисковых работ обнаружили более 200 тел военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего лейтенанта Дмитрия Дубова, представителя отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших главного координационного центра Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам офицера, после обнаружения тела доставляют в Донецк для включения в обменный фонд.

О том, как жители Суджи выживали во время оккупации, — в публикации "Ъ-Черноземье".

Егор Одегов