В Пензе выясняются обстоятельства гибели на пожаре на Щербакова двух человек

В результате пожара на проезде Щербакова в Пензе погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Информация о пожаре поступила экстренным службам в 12:21 сегодня, 3 ноября. На проезде Щербакова на 80 кв. м сгорел частный дом. Огнеборцы не допустили распространения пламени на соседние жилые строения.

Во время тушения специалисты нашли тела двух человек, их личности устанавливаются. В борьбе с огнем задействовали 29 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов