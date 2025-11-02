3 ноября в Татарстане ожидаются мокрый снег, туман и -3 градуса

В понедельник, 3 ноября, на территории Татарстана ночью местами прогнозируется мокрый снег с дождем. В отдельных районах ожидается туман, а на дорогах возможно образование гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от -3 до 0 градусов, днем прогреется до показателей от 0 до +3 градусов.

В Казани ночью осадков не ожидается, температура составит от -2 до 0 градусов. Днем в столице Татарстана осадков не прогнозируется, максимальная температура достигнет от +1 до +3 градусов.

Влас Северин