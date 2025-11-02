Вход в Государственный Эрмитаж сделали бесплатным в День народного единства

В День народного единства, 4 ноября, вход во все музейные комплексы Государственного Эрмитажа в Петербурге будет бесплатным. Об этом заявили в пресс-службе культурного учреждения.

В частности, абсолютно безвозмездно в этот день можно будет попасть в главный музейный комплекс на Дворцовой площади, в реставрационно-хранительский центр «Старая деревня», во Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I.

При этом право бесплатного прохода не распространяется на Золотую и Бриллиантовую кладовые Галереи драгоценностей, которые можно посетить только с экскурсией.

Напомним, что ранее Эрмитаж ввел бесплатное посещение на восемь праздников: Рождество (7 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День космонавтики (12 апреля), Международный день музеев (18 мая), День учителя (5 октября), День народного единства (4 ноября) и День Эрмитажа (7 декабря).

