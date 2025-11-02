В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Новороссийска объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление гражданской защиты Краснодара Фото: Управление гражданской защиты Краснодара

Господин Кравченко рекомендовал жителям, находящимся дома, не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на сторону моря, либо в помещениях без окон — коридорах, ванных, туалетах или кладовых. Тем, кто находится на улице, следует укрыться в цокольном этаже ближайшего здания. Для защиты можно использовать подземные переходы и парковки.

Глава города также рекомендовал не использовать автомобили в качестве укрытия и не прятаться у стен многоквартирных домов.

Отмену сигнала объявят, как только обстановка станет безопасной.

UPD: в 12:09 беспилотная опасность отменена.

Дмитрий Холодный