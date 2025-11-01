В Новороссийске вечером 1 ноября объявили угрозу атаки БПЛА

Вечером 1 ноября власти Новороссийска предупредили жителей об угрозе атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Градоначальник дал подробные инструкции горожанам на случай сигнала «Внимание всем». Находящимся дома необходимо срочно отойти от окон и укрыться в помещении без окон — коридоре, ванной или кладовой. Особенно важно избегать комнат, выходящих на морскую акваторию.

Людям на улице следует укрыться в подвале ближайшего капитального строения, подземном переходе или подземной парковке. «Использование автомобилей для защиты или нахождение возле стен высотных зданий крайне опасно», — предупредил мэр. Горожан призвали сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях до официального сигнала об окончании тревоги.

Одновременно с угрозой дронов на Кубани ввели масштабные авиационные ограничения. Режим «ковер», полностью блокирующий прилет и вылет самолетов, действует в аэропортах Краснодара (Пашковский), Сочи и Геленджика.

«Данная мера является стандартной и необходимой для обеспечения безопасности полетов в условиях беспилотной угрозы»,— заявил пресс-секретарь «Росавиации» Артем Кореняко.

Анна Гречко