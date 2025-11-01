В Екатеринбурге осудили мошенника похитившего у 13 женщин 4,5 миллиона рублей

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор 25-летнему Дмитрию Притулину, признанному виновным в 12 эпизодах мошенничества, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Его жертвами стали 13 девушек, с которыми он знакомился в интернете.

Суд установил, что подсудимый похитил у потерпевших в общей сумме свыше 4,5 млн рублей, используя схожую схему обмана. Он просил у них в долг деньги под предлогом оплаты комиссии за вывод средств из онлайн-игр или покупки виртуальных предметов. При отсутствии денег у потерпевших Притулин убеждал их оформлять кредиты и микрозаймы. Мошенник обещал вернуть средства в короткий срок с процентами, но свои обязательства не выполнял.

В отношении одной из потерпевших Дмитрий Притулин признан виновным в растрате имущества — ноутбука с зарядным устройством, который он сдал в ломбард.

Суд назначил осужденному наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он должен возместить ущерб на сумму более 3,3 млн руб.

Полина Бабинцева