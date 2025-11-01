Главные новости за 1 ноября. Новороссийск

В Новороссийске планируется создать единый водно-зеленый каркас, который объединит природные и городские пространства.

Росприроднадзор подал исковое заявление в суд о взыскании 6,6 млн руб. ущерба с ООО «Терра-Н» после слива фильтрата на мусорном полигоне Новороссийска.

Эксперты в сфере туризма выяснили, сколько стоит самый дорогой отдых в Геленджике — он обошелся в 225 тыс. руб. за три дня.

В Новороссийске начали выбирать площадку для строительства центра гимнастики.

Днем 1 ноября в северо-западной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер.

В Новороссийске реконструируют крышу многоквартирного дома на улице Шевченко. Этот дом вошел в число наиболее пострадавших после атаки БПЛА, произошедшей 24 сентября.

На реконструкцию трассы Новороссийск — Керчь выделили 3,7 млрд руб., работы планируется завершить до конца ноября 2028 года.