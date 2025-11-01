На побережье Анапы и Темрюкского района зафиксировали выбросы мазута

В Темрюкском районе и Анапе установили незначительные загрязнения нефтепродуктами 1 ноября. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По данным оперштаба, мелкие выбросы мазута были найдены на участке от Махлаевского спуска до мыса Железный Рог в Темрюкском районе, а также на береговой линии от «Малахита» до Витязево в Анапском районе. Специалисты проводят очистку побережья от небольших фрагментов нефтепродуктов.

На Бугазской косе в Анапе осуществляется деликатная очистка песка от мелких частиц мазута, о чем сообщили в краевом ведомстве.

София Моисеенко