На побережье Анапы и Темрюкского района зафиксировали выбросы мазута
В Темрюкском районе и Анапе установили незначительные загрязнения нефтепродуктами 1 ноября. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
По данным оперштаба, мелкие выбросы мазута были найдены на участке от Махлаевского спуска до мыса Железный Рог в Темрюкском районе, а также на береговой линии от «Малахита» до Витязево в Анапском районе. Специалисты проводят очистку побережья от небольших фрагментов нефтепродуктов.
На Бугазской косе в Анапе осуществляется деликатная очистка песка от мелких частиц мазута, о чем сообщили в краевом ведомстве.