В Новороссийске произошло частичное отключение отопления и горячей воды

Часть домов в Южном районе Новороссийска осталась без теплоснабжения и горячей воды. Об этом сообщили в местном филиале АО «АТЭК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подачу ресурсов приостановили из-за проведения ремонтных работ по следующим адресам:

— ул. Волгоградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

— Мысхакское шоссе, 50, 52, 54, 56

— ул. Золотаревского, 2, 2А, 4

По данным АО «АТЭК» отключение произошло в связи с аварийным отключением электроэнергии на котельной 9-го микрорайона, впоследствии которого на сетях были зафиксированы гидравлические удары. При обходе специалисты компании обнаружили дефект на трубопроводе.

Восстановительные работы будут проходить ориентировочно до 22:00.

София Моисеенко