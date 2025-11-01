На реконструкцию трассы Новороссийск — Керчь выделили 3,7 млрд рублей

В единой государственной системе «Закупки» разместили информацию о выделении 3,78 млрд руб. на строительство и реконструкцию участков дороги А-290 Новороссийск — Керчь. Об этом сообщают «Ведомости Юг», ссылаясь на данные системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Первая закупка будет осуществляться в целях подготовки проектной документации и выполнения работ на участке 73-100 км автодороги А-290, для строительства и реконструкции трассы на Симферополь (М-25 Новороссийск — Керчь). В рамках этой же закупки будет осуществляться обустройство подъездов к портам Тамань и Кавказ. Начальная цена по тендеру составляет 1,28 млрд руб.

По второй закупке будет необходимо подготовить проект и произвести реконструкцию трассы А-290 на участке 52-73 км. Стоимость работ обозначена 2,5 млрд руб.

Строительство и реконструкцию трассы планируют выполнить до конца ноября 2028 года в рамках будущего контракта.

София Моисеенко