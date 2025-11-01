Житель Выборга хранил в гараже оружие, боеприпасы и амфетамин

В гараже жителя Выборга нашли схрон оружия и боеприпасов. Также в ходе обысков полиция обнаружила там 4,51 грамма амфетамина, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Правоохранители 30 октября провели оперативно-розыскные мероприятия в кооперативе на Приморском шоссе. По подозрению в хранении арсенала оружия и боеприпасов задержан 40-летний житель Выборга.

Экспертиза подтвердила, что оно пригодно для стрельбы. Также в гараже нашли наркотики. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и по ч. 2 cт. 228 УК РФ.

Татьяна Титаева