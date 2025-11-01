Полиция Петербурга и области задержала предполагаемых распространителей наркотиков
Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержало двух предполагаемых распространителей наркотиков. При обысках нашли около девяти килограммов запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Фото: Telegram-канал официального представителя МВД РФ Ирины Волк
Полицейские обнаружили у задержанных различные виды наркотиков. Один из них признался, что в его квартире был мефедрон и кокаин. Изъятые вещества направлены на экспертизу. В качестве вещдоков из жилья фигурантов забрали весы, упаковочный материал, деньги и другие предметы.
Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ. Задержанных отправили под стражу.