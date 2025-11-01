Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске произошло более 30 ДТП с участием детей

С января по сентябрь в Новороссийске зафиксировали 32 аварии с участием несовершеннолетних. Информацию предоставили в городской Госавтоинспекции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно сведениям ГИБДД Новороссийска, за 9 месяцев текущего года в результате ДТП погиб один подросток, еще 33 ребенка в возрасте до 16 лет получили травмы различной степени тяжести.

Для минимизации аварий с участием несовершеннолетних в Новороссийске до 4 ноября будет проходить третий этап профилактической акции «Внимание — дети!». ГАИ Новороссийска планирует усилить работу по обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении.

София Моисеенко

